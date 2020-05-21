السعودية اليوم / أمانة الأحساء تُصدر 1189 رخصة عن بُعد



الأحساء 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بأمانة الأحساء، 1189 رخصة وشهادة وطلب إجراء للمستفيدين عن بُعد عبر المنظومة الإلكترونية للرخص الإنشائية وخدمات التخطيط العمراني.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن هذه الرخص تضمنت 857 رخصة بناء، و 158 طلب فرز ودمج قطع الأراضي، و 79 رخصة لإضافة مكونات بناء، و 78 رخصة ترميم مبنى، و 17 شهادة اتمام بناء، مشيراً إلى أنها أنجزت وفق الجدولة المحددة للمشاريع الخدمية والتنموية مع الالتزام بالجودة الانشائية بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية لكافة المشاريع.

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20:59ت م

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