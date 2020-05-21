السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 36 ألف و42 ضحية



لندن 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

ارتفع عدد ضحايا فيروس كرونا المستجد في بريطانيا اليوم إلى 36 ألف و42 ضحية بعد تسجيل 338 وفاة جراء الإصابة بالمرض.

وقال وزير الخارجية البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي : إن الفحوصات التي أجريت حتى الآن وشملت ثلاثة ملايين مواطن أظهرت أن 5% من المواطنين على أقل تقدير طوروا أجساما مضادة ضد المرض.

وأضاف أن السلطات الصحية لن تستطيع تأكيد أن من توجد لديهم الأجسام المضادة لن يصابوا بالمرض مرة أخرى، معلناً توقيع اتفاقية اليوم لإجراء عشرة ملايين فحص طبي لتشخيص الإصابة بالمرض.

وشكر وزير الخارجية على صعيد منفصل المواطنين المسلمين الذي التزموا بإجراءات العزل الصحي خلال شهر رمضان الكريم، متمنياً لهم التوفيق بعيد الفطر على الرغم من أن طبيعة الاحتفال ستكون مختلفة هذا العام .

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20:45ت م

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