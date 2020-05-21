السعودية اليوم / "واس" ترصد جهود رجال الأمن وسط الأمطار بالباحة



الباحة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

لم تمنع الأمطار التي هطلت على مدينة الباحة, رجال الأمن من آداء عملهم في تطبيق أمر منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار

وأظهرت جولة لوكالة الأنباء

// انتهى //

20:44ت م

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الباحة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسلم تمنع الأمطار التي هطلت على مدينة الباحة, رجال الأمن من آداء عملهم في تطبيق أمر منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأظهرت جولة لوكالة الأنباء السعودية "واس" قبل بدء ساعات منع التجول عند الساعة الخامسة عصراً على عدد من الشوارع العامة في مدينة الباحة وضواحيها انتظام النقاط الأمنية في مواقعها وتسهيل حركة السير وسط هطول الأمطار في ظل التزام كامل من قبل المواطنين والمقيمين بالتعليمات والبقاء في المنازل, مع مواصلة الجهات الحكومية والأهلية المستثناة من تقديم خدماتها.// انتهى //20:44ت م0140

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.