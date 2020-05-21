السعودية اليوم / رواندا تسجل 6 إصابات وسبع حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا



كيغالي 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الرواندية اليوم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة : أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 314 حالة إصابة وسبع حالات شفاء.

// انتهى //

20:20ت م

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كيغالي 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الرواندية اليوم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأوضحت الوزارة : أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 314 حالة إصابة وسبع حالات شفاء.// انتهى //20:20ت م0137

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