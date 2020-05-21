السعودية اليوم / مستشفى ظلم يفحص 326 عاملًا في مقر سكنهم



الرياض 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

نفّذ مستشفى ظلم العام بمساندة مديرية الشؤون الصحية بالطائف عملية فحص شامل لأكثر من 326 مخالطاً لحالة إيجابية رصدت داخل مقر إحدى الشركات التي تعمل في منطقة صحراوية وتبعد عن المستشفى بأكثر من 160 كم ذهاباً واياباً.

وجرى تنفيذ الفحص بمتابعة من مدير الشؤون الصحية بالطائف بهدف منع انتشار فيروس

وكان مستشفى ظلم قد قام بإجراءات احترازية ووقائية مكثفة تمثلت في عزل المخالطين واجراء الفحوصات اللازمة لهم بالتعاون مع الشركة فيما تطلب الأمر فحص جميع العاملين لضمان عدم انتشار الفيروس.

// انتهى //

20:17ت م

0136



الرياض 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسنفّذ مستشفى ظلم العام بمساندة مديرية الشؤون الصحية بالطائف عملية فحص شامل لأكثر من 326 مخالطاً لحالة إيجابية رصدت داخل مقر إحدى الشركات التي تعمل في منطقة صحراوية وتبعد عن المستشفى بأكثر من 160 كم ذهاباً واياباً.وجرى تنفيذ الفحص بمتابعة من مدير الشؤون الصحية بالطائف بهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل مقر الشركة التي يعمل بها مئات العاملين، واستغرق الفحص أكثر من 10 ساعات متواصلة، وبمشاركة وإشراف من مدير مستشفى ظلم وفرق مكافحة العدوى ومكافحة فيروس كورونا وفريق دعم من إدارة المستشفيات بصحة الطائف.وكان مستشفى ظلم قد قام بإجراءات احترازية ووقائية مكثفة تمثلت في عزل المخالطين واجراء الفحوصات اللازمة لهم بالتعاون مع الشركة فيما تطلب الأمر فحص جميع العاملين لضمان عدم انتشار الفيروس.// انتهى //20:17ت م0136

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