السعودية | الكاظمي يوفد وزير المالية للسعودية لبحث العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم الكاظمي يوفد وزير المالية للسعودية لبحث العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوفد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير المالية الدكتور علي علاوي إلى السعودية لبحث عدد من الملفات.
ويتوجه علاوي إلى السعودية لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار.
في سياق آخر، ترأس الكاظمي اليوم الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات العراقي.
وأكد الكاظمي أن "الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة وليس وقت كلام، وهذه الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة ولديها أهداف واضحة ومحددة".
وعن أهداف الحكومة الحالية، أكد الكاظمي أن للحكومة مجموعة أهداف، في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد له العراق مثيلاً في تاريخه، مضيفاً: "نحاول إيجاد حلول صعبة لا تنعكس على المواطنين".
وكذلك من أهداف الحكومة، بحسب الكاظمي، مواجهة الوضع الأمني وتزايد نشاط داعش، مضيفاً: "أحبطنا غزوة ارهابية كشفت عنها تصريحات القيادي الذي ألقينا عليه القبض مؤخراً".
والهدف الآخر هو الوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة عادلة، إلى جانب مواجهة التحدي الصحي وجائحة كورونا.
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