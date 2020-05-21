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لقي أكثر من 170 ألف شخص في أوروبا، نحو ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا؛ حتفهم بسبب الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد.
ووفق "سكاي نيوز": بلغ إجمالي الوفيات حتى ظهر الخميس 170,032 وفاة من بين 1,957,819 إصابة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 328.324 شخصاً في العالم.
وأكثر الدول تأثراً من حيث عدد الوفيات في القارّة، هي: المملكة المتحدة 35,704 وفيات، تليها إيطاليا بواقع 32,330 وفاة، تليهما فرنسا التي سجلت 28,132 وفاة، ومن ثم إسبانيا التي أودى فيها الوباء بـ27,888 شخصًا.فيروس كورونا الجديد بريطانيا
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 08:05 PM
جاءت إيطاليا ثانيًا.. وتكون القارة الأكثر تضررًا من وباء كوفيد -19بريطانيا الأعلى.. أوروبا تسجّل أكثر من نصف وفيات كورونا في العالم
لقي أكثر من 170 ألف شخص في أوروبا، نحو ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا؛ حتفهم بسبب الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد.
ووفق "سكاي نيوز": بلغ إجمالي الوفيات حتى ظهر الخميس 170,032 وفاة من بين 1,957,819 إصابة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 328.324 شخصاً في العالم.
وأكثر الدول تأثراً من حيث عدد الوفيات في القارّة، هي: المملكة المتحدة 35,704 وفيات، تليها إيطاليا بواقع 32,330 وفاة، تليهما فرنسا التي سجلت 28,132 وفاة، ومن ثم إسبانيا التي أودى فيها الوباء بـ27,888 شخصًا.
، بريطانيا الأعلى.. أوروبا تسجّل أكثر من نصف وفيات كورونا في العالم ،
المصدر : الخليج 365
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