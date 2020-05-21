، بريطانيا الأعلى.. أوروبا تسجّل أكثر من نصف وفيات كورونا في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - جاءت إيطاليا ثانيًا.. وتكون القارة الأكثر تضررًا من وباء كوفيد -19

لقي أكثر من 170 ألف شخص في أوروبا، نحو ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا؛ حتفهم بسبب الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

ووفق "سكاي نيوز": بلغ إجمالي الوفيات حتى ظهر الخميس 170,032 وفاة من بين 1,957,819 إصابة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 328.324 شخصاً في العالم.

وأكثر الدول تأثراً من حيث عدد الوفيات في القارّة، هي: المملكة المتحدة 35,704 وفيات، تليها إيطاليا بواقع 32,330 وفاة، تليهما فرنسا التي سجلت 28,132 وفاة، ومن ثم إسبانيا التي أودى فيها الوباء بـ27,888 شخصًا.فيروس كورونا الجديد بريطانيا