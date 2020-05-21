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بريطانيا الأعلى.. أوروبا تسجّل أكثر من نصف وفيات كورونا في العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - جاءت إيطاليا ثانيًا.. وتكون القارة الأكثر تضررًا من وباء كوفيد -19

لقي أكثر من 170 ألف شخص في أوروبا، نحو ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا؛ حتفهم بسبب الوباء الناجم عن فيروس المستجد.

ووفق "سكاي نيوز": بلغ إجمالي الوفيات حتى ظهر الخميس 170,032 وفاة من بين 1,957,819 إصابة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 328.324 شخصاً في العالم.

وأكثر الدول تأثراً من حيث عدد الوفيات في القارّة، هي: المملكة المتحدة 35,704 وفيات، تليها إيطاليا بواقع 32,330 وفاة، تليهما فرنسا التي سجلت 28,132 وفاة، ومن ثم إسبانيا التي أودى فيها الوباء بـ27,888 شخصًا.فيروس كورونا الجديد بريطانيا

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 08:05 PM

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جاءت إيطاليا ثانيًا.. وتكون القارة الأكثر تضررًا من وباء كوفيد -19

بريطانيا الأعلى.. أوروبا تسجّل أكثر من نصف وفيات كورونا في العالم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

لقي أكثر من 170 ألف شخص في أوروبا، نحو ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا؛ حتفهم بسبب الوباء الناجم عن .

ووفق "سكاي نيوز": بلغ إجمالي الوفيات حتى ظهر الخميس 170,032 وفاة من بين 1,957,819 إصابة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 328.324 شخصاً في العالم.

وأكثر الدول تأثراً من حيث عدد الوفيات في القارّة، هي: المملكة المتحدة 35,704 وفيات، تليها إيطاليا بواقع 32,330 وفاة، تليهما فرنسا التي سجلت 28,132 وفاة، ومن ثم إسبانيا التي أودى فيها الوباء بـ27,888 شخصًا.

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، بريطانيا الأعلى.. أوروبا تسجّل أكثر من نصف وفيات كورونا في العالم ،
المصدر : الخليج 365

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