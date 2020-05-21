محمد بن مسعود - الدمام - قطر: تسجيل 1554 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة واحدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21 أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1554 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتسجيل حالة وفاة بسبب الفيروس ليبلغ اجمالي الوفيات 17 متوفى، وإجمالي الحالات النشطة بالفيروس 31346.

وقالت الوزارة إنه تم شفاء 688 شخصًا من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 7288 حالة. 21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 Advertisements 04:40 PM إجمالي الحالات النشطة بالفيروس 31346 إجمالي الحالات النشطة بالفيروس 31346 أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1554 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتسجيل حالة وفاة بسبب الفيروس ليبلغ اجمالي الوفيات 17 متوفى، وإجمالي الحالات النشطة بالفيروس 31346.

وقالت الوزارة إنه تم شفاء 688 شخصًا من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 7288 حالة. ، قطر: تسجيل 1554 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة واحدة ،

المصدر : الخليج 365

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