شكرا لمتابعة خبر عن «الدارة» تستعرض لمحات من حياة أئمة الحرمين ضمن سلسلة برنامجها الرمضاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

تُواصل "دارة الملك عبدالعزيز" تسليطها الضوء على لمحات تعريفية من حياة أبرز أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، لاسيما من عاصر عهد الملك المؤسس، وودّع الدنيا مُخلدًا خلفه صوتًا شجيًا لا يزال يُتلى ويتردّد في الأذهان.

وقالت في مقطعٍ مرئي نشرته عبر منصتها الاجتماعية "انستجرام": قبل 91 عامًا وُلِد إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب بن زاحم، في قرية القصب بالوشم، عام 1350هـ / 1931م، وعُرِف بحزمه في قضائه وخطبه البليغة".

وأضافت: "تولى رئاسة محكمة مدينة حائل عام 1380هـ/1960م، ومحكمة المدينة المنورة عام 1416هـ/1995م، وحصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة عام 1378هـ /1958م، وتولى إمامة وخطابة المسجد النبوي عام 1389هـ/ 1969م، ولديه العديد من المؤلفات العلمية، وتوفي – رحمه الله - في المدينة المنورة عام 1423هـ/2002م".

يُشار إلى أن "دارة الملك عبدالعزيز" تُقدّم تزامنًا مع شهر رمضان المبارك محتوى تاريخي مُنوّع؛ عبر منصتها الاجتماعية "انستجرام"، وتنشر العديد من الصور والقصص النادرة للملك المؤسس – طيّب الله ثراه -، وتستعرض سِير أئمة الحرمين المعاصرين، وأهم الأحداث التاريخية الرمضانية، وبعضًا من لمحات الشخصيات المعاصرة.