شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..حكم مساعدة الأب لابنه من الزكاة إذا كان راتبه ضعيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الخميس، حكم مساعدة الأب لابنه من الزكاة إذا كان راتبه ضعيف.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن " ابني راتبه ضعيف وعليه التزامات مالية فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاتي؟ ".

وقال الشيخ : ليس لك أنت تعطيعه من الزكاة ولكن عليك أن تدفع من مالك لابنك فإذا كان ابنك لديه ديون وعاجز عن سداد الدين فهذه الحاله يجوز أن تسدد ديونه من زكاة المال.

وأضاف : الأب غير مطالب بسداد أموال ابنه، ولكن إذا كان يحتاج وعاجز عن السداد فيجوز أن يعطيه من الزكاة.