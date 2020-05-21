تكدس في سوق الخضار بصبيا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): يشهد سوق الخضار والفواكه في صبيا، تكدسًا كبيرًا من المتسوقين خاصة بعد إغلاق سوقا "المحلة" و "أبو القعايد". يشهد سوق الخضار والفواكه في صبيا، تكدسًا كبيرًا من المتسوقين خاصة بعد إغلاق سوقا "المحلة" و "أبو القعايد". وطالب المواطنون، بمعاقبة العمالة المخالفة التي تستغل الوضع وتبيع الخضروات والفواكه تحت أشعة الشمس. ويأتي ذلك بالمخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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