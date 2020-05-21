شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..العمل لا يتوقف في مشروع القدية قرب الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قام الرئيس التنفيذي مايكل رينينجر بزيارة موقع المشروع لمتابعة أعمال التهيئة والتسوية لمنطقة منتجع الترفيه. قام الرئيس التنفيذي مايكل رينينجر بزيارة موقع المشروع لمتابعة أعمال التهيئة والتسوية لمنطقة منتجع الترفيه. ويذكر أنه من المقرر انشاء عليها منتزه 6 Flags ، وحلبة السرعة، والحديقة المائية، ومنطقة المطاعم والتجزئة والترفيه، حيث لم يتوقف العمل رغم جائحة كورونا.

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