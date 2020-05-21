شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح الفئات الأكثر تضرراً عند الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الفئات الأكثر تضرراً عند الإصابة بفيروس كورونا.
وقال العبد العالي أن هذه الفئات هي كبار السنّ، ومرضى السكري، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القلب والأوعية الدموية.
وأضاف أن من الفئات الأكثر خطورة المصابين بالأمراض الصدرية والتنفسية، ومرضى الكلى المزمنة، ومرضى السرطان، والحوامل والمرضعات، ومرضى ضعف المناعة.
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