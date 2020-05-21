شاهد.. روعة المنظر في شلالات الديسة بتبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): أوضح مقطع فيديو، روعة المنظر في شلالات الديسة بمنطقة تبوك. أوضح مقطع فيديو، روعة المنظر في شلالات الديسة بمنطقة تبوك. وتقع الديسة - 210 كيلو مترات عن مدينة تبوك - في وادي داما المشهور وتتمتع بطقس شبه معتدل صيفاً ودافئ في الشتاء وترتفع عن سطح البحر بنحو 400 متر ، مما أهلها لتصبح منطقة زراعية تنتج أفضل الحضار والفواكه ومنها المانجو ذات الجودة العالية .

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