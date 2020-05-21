شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. إزالة عقارات في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها لاستكمال تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز "الدائري الأوسط" مع طريق خالد بن الوليد. تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها لاستكمال تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز "الدائري الأوسط" مع طريق خالد بن الوليد. وكشفت الأمانة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن بدء أعمال الإزالة لبعض العقارات التى تعترض تنفيذ تقاطع الطريقين، مضيفا أن الإزالة تمت بهدف استكمال تنفيذ التقاطع . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. إزالة عقارات في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.