شكرا لمتابعة خبر عن أسباب رفض استخراج تصريح تنقل من «توكلنا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح تطبيق توكّلنا، أسباب رفض الطلب باستخراج تصريح تنقل أثناء فترة منع التجول.
وذكر أنه " في حالة رفض الطلب التصريح بسبب أنه تجاوز الحد اليومي مرة واحدة أو أنه تجاوز الحد الأسبوعي أربع مرات بالأسبوع أو خارج مكان السكن " .
جاء ذلك ردًا على سؤال: " للأسف التطبيق رافض يعطيني تصريح وتواصلت معهم في تويتر وللأسف ماقدروا يحلوا مشكلتي " .
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