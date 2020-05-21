شكرا لمتابعة خبر عن أسباب رفض استخراج تصريح تنقل من «توكلنا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكّلنا، أسباب رفض الطلب باستخراج تصريح تنقل أثناء فترة منع التجول.

وذكر أنه " في حالة رفض الطلب التصريح بسبب أنه تجاوز الحد اليومي مرة واحدة أو أنه تجاوز الحد الأسبوعي أربع مرات بالأسبوع أو خارج مكان السكن " .

جاء ذلك ردًا على سؤال: " للأسف التطبيق رافض يعطيني تصريح وتواصلت معهم في تويتر وللأسف ماقدروا يحلوا مشكلتي " .