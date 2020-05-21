شركة الكهرباء تشكر «مدني الرياض»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجّهت شركة الكهرباء، الشكر إلى أبطال الدفاع المدني في الرياض على استجابتهم السريعة، وإخمادهم لحريق مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر، دون أي إصابات. وجّهت شركة الكهرباء، الشكر إلى أبطال الدفاع المدني في الرياض على استجابتهم السريعة، وإخمادهم لحريق مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر، دون أي إصابات. وأضاف: " هم هكذا دائماً يعملون في قلب الخطر ويضحون بأرواحهم؛ ليأمن الجميع " .

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