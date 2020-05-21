شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. احتجاز شخص في برج للاتصال بارتفاع 50 مترًا بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، حادث احتجاز شخص في برج للاتصال بحي الرمال أثناء أعمال الصيانة. باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، حادث احتجاز شخص في برج للاتصال بحي الرمال أثناء أعمال الصيانة. وأوضح "مدني الرياض"، أن البرج كان ارتفاعه 50 مترًا وقد تم إنقاذ المحتجز وهو بصحة جيدة. Advertisements

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