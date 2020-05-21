شاهد .. لحظة أداء خريجي كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود لقسم الأطباء عن بعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):احتفلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن بعد بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الطب .
وقام الطلاب والطالبات بأداء قسم المهنة عن بعد، وذلك بعد أن أعاق تفشي فيروس كورونا إقامة حفل في الجامعة.
ومن جهتهم، فقد أبدى بعض الطلاب والطالبات سعادتهم بالتخرج، فيما أكد آخرون أن أسرهم شاركوهم فرحة التخرج من المنزل.
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