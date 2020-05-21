شكرا لمتابعة خبر عن آمال يحيى المعلمي: الملك سلمان زاره في مرضه فوجد الكتاب يغطي وجهه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت آمال المعلمي، ابنة الراحل يحيى المعلمي، أنه كان يقرأ يوميًا إلى أن ينام ويسقط الكتاب من يده.

وأضافت خلال برنامج "الراحل"، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" عندما على فراش مرضه الأخير وجد الكتاب يغطي وجهه.

وتابعت أنه كان يلبس القفازات حتى يتمكن من الإمساك بالكتاب.