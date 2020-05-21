بالفيديو.. هطول أمطار الخير على ميسان

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثّق مقطع فيديو، هطول أمطار الخير على محافظة ميسان بمكة المكرمة اليوم الخميس. وثّق مقطع فيديو، هطول أمطار الخير على محافظة ميسان بمكة المكرمة اليوم الخميس. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض ).

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