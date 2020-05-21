مركز البشائر يسجل إصابات بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مركز البشائر التابع لمنطقة عسير. كشفت وزارة الصحة عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مركز البشائر التابع لمنطقة عسير. وبلغ عدد الحالات المصابة داخل المركز حالتين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزلهما وتقديم الرعاية الطبية لهما. يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن الإصابات توزعت في مختلف المدن والمناطق.

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