شكرا لمتابعة خبر عن إزالة مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت أمانة الرياض، عن إزالة مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض . أعلنت أمانة الرياض، عن إزالة مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض . ويأتي ذلك منعًا للالتباس وتفاعلاً مع بلاغ مواطن؛ لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية.

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