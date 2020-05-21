شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : تقلبات جوية تشهدها المملكة بدءً من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن تشهد معظم مناطق المملكة بدءً من يوم غد تقلبات جوية.

وأكدت، في تقريرها، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق، وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت أن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وستصل سرعتها إلى 45 - 50 كم/س.