شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : تقلبات جوية تشهدها المملكة بدءً من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن تشهد معظم مناطق المملكة بدءً من يوم غد تقلبات جوية.
وأكدت، في تقريرها، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق، وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأضافت أن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وستصل سرعتها إلى 45 - 50 كم/س.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد : تقلبات جوية تشهدها المملكة بدءً من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.