شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. استقبال «السادات» للملك عبدالله في منزله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح مقطع فيديو تاريخي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز " رحمه الله " في زيارة للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بمنزله في القاهرة. أوضح مقطع فيديو تاريخي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز " رحمه الله " في زيارة للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بمنزله في القاهرة. وبيّن الفيديو، استقبال أنور السادات للملك عبدالله "رحمهما الله" ، وذلك بحضور نائب الرئيس المصري حينها محمد حسني مبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. استقبال «السادات» للملك عبدالله في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.