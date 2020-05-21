بالفيديو .. الدفاع الجوي يوضح لمنسوبيه الطريقة الآمنة للتعامل مع الأسلحة والمعدات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شدد قوات الدفاع الجوي الملكي على منسوبيها بضرورة اتباع طريقة وآلية الإستخدام الصحيحة والآمنة للأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية وماشابه ذلك، والتي تنتقل من شخص إلى شخص آخر. شدد قوات الدفاع الجوي الملكي على منسوبيها بضرورة اتباع طريقة وآلية الإستخدام الصحيحة والآمنة للأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية وماشابه ذلك، والتي تنتقل من شخص إلى شخص آخر. ونشرت وزارة الدفاع، مقطع فيديو توعوي على حسابها الرسمي بموقع تويتر، لتوضيح أهم الإجراءات الاحترازية التى تتخذها قوات الدفاع الجوي لمكافحة فيروس كورونا. وأظهر المقطع قيام منسوبي الدفاع بالالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، بجانب والاهتمام بتعقيم الأسلحة والمعدات التى يتم استخدامها.

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