وزارة الصناعة: إنتاج 5 ملايين كمامة أسبوعيًا و3.6 مليون معقم

تشغيل مستشفى ميداني بالتعاون مع الصحة
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثرورة المعدنية، إن القطاع الصناعي ينتج 5 ملايين كمامة بشكل أسبوعي، من خلال 6 مصانع.
وأضاف «متحدث الصناعة»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه تم شغيل مستشفى ميداني بطاقة 200 سرير بالتعاون مع وزارة الصحة، فضلًا عن توفير 3.6 مليون معقم بشكل أسبوعي من خلال 60 مصنعًا، لتكون جميع المعقمات والكمامات مصنوعة بالمملكة.
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 65077، في حين بلغت حالات التعافي 36040، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 351 حالة، وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة، و2562 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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