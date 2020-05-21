بالفيديو.. الزكاة والدخل توضح آلية السداد باستخدام الهواتف الزكية

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، آلية سداد الزكاة من خلال استخدام الهواتف الزكية، وذلك اعتمادًا على الخدمات التقنية التي توفرها الهيئة.

وأضاف الحربي لـ«الإخبارية»، إن أي مواطن يمكنه، دفع الزكاة من خلال خدمة زكاتي المتوافرة عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة، أو من خلال التطبيق الإلكتروني، أو خدمة هاتف زكاتي بالاتصال على الرقم الموحد، «19993»؛ حيث يتمكن دافع الزكاة من معرفة قيمة الزكاة من خلال الحاسبة الذكية دون اجتهادات.

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وتابع «متحدث الزكاة والدخل»، إن المبالغ المالية الواردة عبر خدمة زكاتي تجاوزت 40 مليون ريال خلال شهر رمضان سيتم صرفها على جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أكثر من 111 ألف شخص حملوا تطبيق زكاتي على الهواتف من خلال خدمات وفرتها الهيئة لتسهيل دفع الزكاة للأفراد.

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