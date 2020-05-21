الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة.. والصدارة للرياض وجدة ومكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2532 حالة في المملكة. وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ714 حالة، تلتها جدة بـ390 حالة، ثم مكة المكرمة بـ 299 حالة.

فيما جاءت باقي المدن كالتالي: (المدينة المنورة 193، بريدة 144، الهفوف 141، الدمام 86، الدرعية 61، الجبيل 58، الخبر 54، الظهران 52، تبوك 51، الطائف 50، ضباء 30، ينبع 16، القطيف 15، بيش 12، أحد رفيدة 10، خليص 9).

وبحسب «متحدث الصحة» توزعت باقي الحالات كما يلي: (الجفر 8، نجران 8، خميس مشيط 7، العقيق 7، محايل عسير 6، بيشة 6، الخرج 6، رجال ألمع 5، عيون الجواء 5، حائل 5، حوطة سدير 5، أبها 4، الخفجي 4، السحن 4، البطحاء 3، صفوى 3، عنيزة 3، أم الدوم 3، وادي الدواسر 3، الدوادمي 3، المزاحمية 3 ).

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وسُجلت إصابتان في كل من (ظهران الجنوب، النعيرية، البدائع، البشائر، ميسان، رابغ، الوجه، صامطة، صبيا، القوز، حوطة بني تميم، الدلم، رويضة العرض، شقراء، القويعية)، بينما سُجلت إصابة واحدة فقط في كل من (بقيق، وادي الفرع ، مهد الذهب، تثليث، القريع، الباحة، القرى، بلجرشي، العارضة، الطوال، القنفذة، شرورة، منفذ الحديثة، ثادق، الرين، ساجر).

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 65077، في حين بلغت حالات التعافي 36040، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 351 حالة، وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة، و2562 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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