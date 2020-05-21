«تعليم مكّة» يُكرم 35 قائدًا مدرسيًّا و187 معلمًا

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مكتب التعليم بغرب مكّة أمس، عن بُعد عبر الاتصال المرئي 35 قائدًا مدرسيًّا و187 معلمًا لتفاعلهم مع منصات التعليم عن بُعد وتميزهم في أدائهم خلال العام الحالي؛ حيث جرى تكريم المعلمين في عدد من التخصصات.

وأوضح مدير مكتب التعليم بغرب مكّة الدكتور خالد الردادي، أن هذا التكريم ما هو إلا جزء من الشكر والتقدير لكل من بذل من وقته واجتهد لأجل أن يقدم خدمة تعليمية للطلاب خلال فترة تعليق الدراسة والاستعانة بمنصات التعليم عن بُعد لمواصلة جهودهم التعليمية في استمرار العملية التعليمية وتحقيق الفائدة التعليمية للطلاب.

فيما أكد عدد من قادة المدارس والمعلمين أن هذا التكريم واللفتة الجميلة قد اعتادها منسوبي مكتب تعليم غرب مكة المكرمة وليست مستغرب، وأن هذا التكريم يُعد دافعًا وداعمًا لهم لمواصلة الجهود لأجل العملية التعليمية.

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