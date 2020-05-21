بالصور.. حريق بمحطة كهرباء في الرياض والدفاع المدني يتدخل

أخمد الدفاع المدني بـالرياض، حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء.

وأكَّدت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر «تويتر»، أن الحريق الذي اندلع بمحطة الكهرباء بحي بدر، لم يسفر عن أي إصابات.

وكانت «مديرية الدفاع المدني»، كشفت عن أن معدلات حوادث الحريق في معدلها الطبيعي مع ارتفاع طفيف بحوادث الإنقاذ؛ منذ بداية منع التجول.

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وأوضحت أن حوادث الحريق في المنازل السكنية بلغت 2300 حادث، بينما بلغ عدد حوادث الإنقاذ في المنازل السكنية 6156 حادثًا، مشيرة إلى أن من أهم الأسباب التي أدت إلى حالات حوادث الحرائق والإنقاذ، هي حرائق الموقد وعبث الأطفال وحالات الاحتجاز.

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