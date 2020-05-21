منذ بدء أزمة «كورونا».. 538 منشأة صناعية استفادت من مبادرات الصندوق الصناعي

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن أزمة جائحة كورونا، أثبتت قدرة فائقة لدى القطاع الصناعي في وطننا على التفاعل الكبير وديناميكية العمل؛ حيث تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي من المواد الطبية لتغذية السوق السعودية بالاحتياج.

وأضاف «متحدث الصناعة»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن الصندوق الصناعي أطلق الكثير من المبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعي لمواجهة جائحة كورونا، تمثلت في تقديم الدعم لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية، ليصل عدد إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق إلى 538 منشأة صناعية، بإجمالي يُقدر بـ3.7 مليارات ريال منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

وزارة الصناعة: إنتاج 5 ملايين كمامة أسبوعيًا و3.6 مليون معقم

إجمالي الوفيات 351.. وزارة الصحة: تسجيل 2532 إصابة جديدة بكورونا