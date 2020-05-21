السعودية اليوم/ أمطار على منطقة نجران



نجران 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران , شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران ومحافظة حبونا ، ومراكز بئر عسكر ، وعاكفة ، والضيقة ، والساري ، ومنتزه العشة ، والأجزاء المجاورة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:23ت م

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