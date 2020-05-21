

الوجه 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

هطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة الوجه شلمت مركز النابع وجبل أغلب من الغرب وجزء من مركز الصفحة وعلى هجرة بهمان وعلى جبل عقير والدحو وعلى موقع الاحيمر وبوجه والبركة.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز ابو القزاز والكر سالت على إثرها بعضها الشعاب, فيما شملت الأمطار المتوسطة بشدتها على مركز السديد والجايف والجورة ومركز الخرار.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:22ت م

0114





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على مراكز محافظة الوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.