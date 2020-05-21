السعودية اليوم / "واس" ترصد وفرة المستلزمات الطبية والصحية بصيدليات محافظة بارق



محايل 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

وثقت "واس" توفر المستلزمات الطبية والصحية والمعقمات والكمامات الطبية بمحافظة بارق المنتشرة في إطار تعليمات الجهات المعنية للحد من انتشار

وتجولت عدسة "واس" في العديد من الصيدليات التي يتوفر فيها المخزون الدوائي والعلاجي، إضافة إلى المعقمات والمطهرات والكمامات الطبية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وتقوم الجهات الرقابية المعنية بالتأكد التام من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن، مشددةً على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك وما يحتاج إليه من تلك الصيدليات.

وأشاد عدد من مرتادي الصيدليات بتوفر كل ما يحتاجونه من المستلزمات سواء كانت أدوية أو عقاقير طبية ومعقمات ومطهرات، منوهين بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لتوفير جميع الاحتياجات للمواطن والمقيم.

// انتهى //

18:26ت م

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محايل 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسوثقت "واس" توفر المستلزمات الطبية والصحية والمعقمات والكمامات الطبية بمحافظة بارق المنتشرة في إطار تعليمات الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وتجولت عدسة "واس" في العديد من الصيدليات التي يتوفر فيها المخزون الدوائي والعلاجي، إضافة إلى المعقمات والمطهرات والكمامات الطبية في المحافظة والمراكز التابعة لها.وتقوم الجهات الرقابية المعنية بالتأكد التام من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن، مشددةً على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك وما يحتاج إليه من تلك الصيدليات.وأشاد عدد من مرتادي الصيدليات بتوفر كل ما يحتاجونه من المستلزمات سواء كانت أدوية أو عقاقير طبية ومعقمات ومطهرات، منوهين بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لتوفير جميع الاحتياجات للمواطن والمقيم.// انتهى //18:26ت م0105

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