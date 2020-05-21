السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 48694 حالة



إسلام آباد 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن عدد حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 1044 حالة.

وأضاف المركز أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في باكستان توزعت على النحو الآتي: 19924 حالة في إقليم السند، و16685 حالة في إقليم البنجاب، و7155 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2968 حالة في إقليم بلوشستان، و 1235 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و579 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و148 حالة في إقليم كشمير الحرة.

// انتهى //

18:08ت م

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إسلام آباد 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان إلى 48694 حالة، تماثلت منها 14155 حالة للشفاء.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن عدد حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 1044 حالة.وأضاف المركز أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في باكستان توزعت على النحو الآتي: 19924 حالة في إقليم السند، و16685 حالة في إقليم البنجاب، و7155 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2968 حالة في إقليم بلوشستان، و 1235 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و579 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و148 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //18:08ت م0100

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