السعودية اليوم / أسواق محافظة بارق.. وفرة في المعروض والتزام بالإجراءات الاحترازية



محايل 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" اليوم, توفر مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية الرمضانية في أسواق ومتاجر محافظة بارق مع التزام جميع المحلات بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

وتقوم بلدية المحافظة بمتابعة توفر الاشتراطات الصحية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى بصفة مستمرة وفي حال المخالفة يغلق ويغرم كل من يخالف التوجيهات، حيث تستقبل ملحوظات الجميع وشكواهم من خلال الرقم 940.

// انتهى //

18:06ت م

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محايل 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسرصدت عدسة "واس" اليوم, توفر مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية الرمضانية في أسواق ومتاجر محافظة بارق مع التزام جميع المحلات بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فرز بصري وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات واستخدام أجهزة الدفع الآلي، إضافة إلى منع دخول الأطفال ممن هم أقل من 15 سنة.وتقوم بلدية المحافظة بمتابعة توفر الاشتراطات الصحية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى بصفة مستمرة وفي حال المخالفة يغلق ويغرم كل من يخالف التوجيهات، حيث تستقبل ملحوظات الجميع وشكواهم من خلال الرقم 940.// انتهى //18:06ت م0099

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.