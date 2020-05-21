

محايل 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

تواصل القطاعات الأمنية بمحافظة بارق حضورها المكثف لتطبيق أمر منع التجول تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار

وشهدت جميع الطرق الرئيسة والشوارع خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين، الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع المسؤولية الكاملة والوعي لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

17:57ت م

0098



محايل 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واستواصل القطاعات الأمنية بمحافظة بارق حضورها المكثف لتطبيق أمر منع التجول تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافة.وشهدت جميع الطرق الرئيسة والشوارع خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين، الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع المسؤولية الكاملة والوعي لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //17:57ت م0098

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جهود متواصلة تبذلها القطاعات الأمنية لتنفيذ أمر منع التجول بمحافظة بارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.