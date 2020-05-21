السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 284 إصابة جديدة بكورونا



أبوجا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

سجل المركز النيجيري لمكافحة الأمراض 284 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 200 حالة وفاة، لافتًا النظر إلى وجود 4637 حالة نشطة، فيما تماثلت 1840 حالة للشفاء.

// انتهى //

17:24ت م

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أبوجا 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسسجل المركز النيجيري لمكافحة الأمراض 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 677 حالة مؤكدة .وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 200 حالة وفاة، لافتًا النظر إلى وجود 4637 حالة نشطة، فيما تماثلت 1840 حالة للشفاء.// انتهى //17:24ت م0090

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