شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان بمناسبة العيد الوطني الـ 30 للجمهورية اليمنية والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020 تلقى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الـ 30 للجمهورية اليمنية (22 مايو)، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

Advertisements وأعرب خادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الأمن والاستقرار. وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان بمناسبة العيد الوطني الـ 30 للجمهورية اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.