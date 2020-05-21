شكرا لقرائتكم خبر عن منعًا للالتباس .. إزالة إبراهيم باشا من أحد طرقات الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة منطقة الرياض مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض، والمقصود به الأديب والمفكر، وذلك لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية، وذلك منعًا للالتباس وتفاعلاً مع بلاغ مواطن.

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