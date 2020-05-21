شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح واجهة 23 مبنى .. حملة لمعالجة التشوه البصري بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن الحملة أسفرت عن إصلاح 7920 مترا مربعا من حفر الشوارع، وإصلاح 3831 مترا طوليا للأرصفة المتهالكة، وإصلاح 218 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وإصلاح 23 من واجهات المباني، وذلك من خلال فريق عمل متخصص في إصلاح حفر الشوارع وتسوية وردم الحفر والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق.
من جانب آخر انتهت أمانة المنطقة الشرقية من تركيب 120 عمود إنارة بطريق الجامعة الجديد بمحافظة الخفجي كمرحلة أولى، والعمل جارٍ على استكمال باقي الأعمدة لتطوير شبكة الإنارة وإبراز النواحي الجمالية لطرق وشوارع وميادين المحافظة، مؤكدةً قرب الانتهاء من أعمال الطريق كافة الذي يعد أحد مداخل المحافظة الرئيسة بعد سفلتته وعمل الرصيف للجزيرة الوسطية.
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