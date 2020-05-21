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قالت أمانة منطقة الرياض إنه تم إزالة مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض، وأضافت أن المقصود به الأديب والمفكر "إبراهيم باشا المصري"، وذلك لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية.
جاء ذلك في تغريدة على حساب "أمانة منطقة الرياض" الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قالت فيها: "منعًا للالتباس وتفاعلاً مع بلاغ مواطن.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض، والمقصود به الأديب والمفكر، وذلك لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية."أمانة الرياض
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 06:13 PM
لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية
قالت أمانة منطقة الرياض إنه تم إزالة مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض، وأضافت أن المقصود به الأديب والمفكر "إبراهيم باشا المصري"، وذلك لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية.
جاء ذلك في تغريدة على حساب "أمانة منطقة الرياض" الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قالت فيها: "منعًا للالتباس وتفاعلاً مع بلاغ مواطن.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض، والمقصود به الأديب والمفكر، وذلك لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية."
، منعًا للالتباس .. أمانة الرياض تزيل مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد الطرقات ،
المصدر : الخليج 365
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