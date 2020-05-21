، شركة "إكسترا": ولي العهد رجل المهمات الصعبة ذو الفكر الناضج ،

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تقدمت شركة "إكسترا"، ممثلة في كافة منسوبيها ومجلس إدارتها، بالتهنئة لمقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.
ودعت إدارة الشركة الله تعالى أن يُسدد خطاه ويحفظه وأن يبارك في كُل خطواته وأن يمده بعونه وتوفيقه.
وقالت: هذه القيادة حفظت للمملكة، بعد الله عز وجل، عزها وتوحيدها، وحافظت على مقدرات الوطن، ودعمت الاقتصاد، ورفعت مستوى الوعي لدى كل من يعيش تحت ظل هذا الوطن المبارك.
وأضافت: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رجل المهمات الصعبة، وقائد فذ، ذو فكر ناضج، وشخصية استثنائية مؤثرة عربياً وعالمياً.شركة إكسترا ولي العهد ذكرى البيعة الثالثة
شركة "إكسترا": ولي العهد رجل المهمات الصعبة ذو الفكر الناضجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21
تقدمت شركة "إكسترا"، ممثلة في كافة منسوبيها ومجلس إدارتها، بالتهنئة لمقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.
ودعت إدارة الشركة الله تعالى أن يُسدد خطاه ويحفظه وأن يبارك في كُل خطواته وأن يمده بعونه وتوفيقه.
وقالت: هذه القيادة حفظت للمملكة، بعد الله عز وجل، عزها وتوحيدها، وحافظت على مقدرات الوطن، ودعمت الاقتصاد، ورفعت مستوى الوعي لدى كل من يعيش تحت ظل هذا الوطن المبارك.
وأضافت: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رجل المهمات الصعبة، وقائد فذ، ذو فكر ناضج، وشخصية استثنائية مؤثرة عربياً وعالمياً.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
06:01 PM
تقدمت له بالتهنئة بحلول ذكرى مبايعته.. داعية الله أن يسدد خطاه
تقدمت شركة "إكسترا"، ممثلة في كافة منسوبيها ومجلس إدارتها، بالتهنئة لمقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.
ودعت إدارة الشركة الله تعالى أن يُسدد خطاه ويحفظه وأن يبارك في كُل خطواته وأن يمده بعونه وتوفيقه.
وقالت: هذه القيادة حفظت للمملكة، بعد الله عز وجل، عزها وتوحيدها، وحافظت على مقدرات الوطن، ودعمت الاقتصاد، ورفعت مستوى الوعي لدى كل من يعيش تحت ظل هذا الوطن المبارك.
وأضافت: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رجل المهمات الصعبة، وقائد فذ، ذو فكر ناضج، وشخصية استثنائية مؤثرة عربياً وعالمياً.
، شركة "إكسترا": ولي العهد رجل المهمات الصعبة ذو الفكر الناضج ،
المصدر : الخليج 365
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