، "فرجت": سداد 100 مليون ريال لـ 864 مستفيدًا ،

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تجاوز مبلغ التبرعات التي ساهم بها عدد من المواطنين والمقيمين عبر خدمة "فرجت" على منصة وزارة الداخلية "أبشر" 100 مليون ريال، لسداد ديون 864 مستفيداً محكومين في قضايا مالية غير جنائية.
وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون: استطاعت الخدمة، منذ تحديثها في 14 رمضان 1441هـ حتى اليوم 28 رمضان 1441هـ، أن تكون قناة وسيطة بين المتبرعين والمستفيدين بأكثر الطرق اطمئناناً للمتبرع وأسرعها نتيجة للمستفيد.
وأضاف: ما شهدته الخدمة من تجاوب ملفت في المجتمع وسعي لسبل العطاء انعكس أثره على نفوس المستفيدين وعظيم نفعه لهم، ولا يستطيع أي شخص أن يصف تلك المشاعر التي نجدها في نفوس المسدد عنهم دينهم وعودتهم لأبنائهم وذويهم.
وأردف: الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.المديرية العامة للسجون خدمة فرجت
"فرجت": سداد 100 مليون ريال لـ 864 مستفيدًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-21
تجاوز مبلغ التبرعات التي ساهم بها عدد من المواطنين والمقيمين عبر خدمة "فرجت" على منصة وزارة الداخلية "أبشر" 100 مليون ريال، لسداد ديون 864 مستفيداً محكومين في قضايا مالية غير جنائية.
وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون: استطاعت الخدمة، منذ تحديثها في 14 رمضان 1441هـ حتى اليوم 28 رمضان 1441هـ، أن تكون قناة وسيطة بين المتبرعين والمستفيدين بأكثر الطرق اطمئناناً للمتبرع وأسرعها نتيجة للمستفيد.
وأضاف: ما شهدته الخدمة من تجاوب ملفت في المجتمع وسعي لسبل العطاء انعكس أثره على نفوس المستفيدين وعظيم نفعه لهم، ولا يستطيع أي شخص أن يصف تلك المشاعر التي نجدها في نفوس المسدد عنهم دينهم وعودتهم لأبنائهم وذويهم.
وأردف: الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
05:50 PM
من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية
تجاوز مبلغ التبرعات التي ساهم بها عدد من المواطنين والمقيمين عبر خدمة "فرجت" على منصة وزارة الداخلية "أبشر" 100 مليون ريال، لسداد ديون 864 مستفيداً محكومين في قضايا مالية غير جنائية.
وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون: استطاعت الخدمة، منذ تحديثها في 14 رمضان 1441هـ حتى اليوم 28 رمضان 1441هـ، أن تكون قناة وسيطة بين المتبرعين والمستفيدين بأكثر الطرق اطمئناناً للمتبرع وأسرعها نتيجة للمستفيد.
وأضاف: ما شهدته الخدمة من تجاوب ملفت في المجتمع وسعي لسبل العطاء انعكس أثره على نفوس المستفيدين وعظيم نفعه لهم، ولا يستطيع أي شخص أن يصف تلك المشاعر التي نجدها في نفوس المسدد عنهم دينهم وعودتهم لأبنائهم وذويهم.
وأردف: الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
، "فرجت": سداد 100 مليون ريال لـ 864 مستفيدًا ،
المصدر : الخليج 365
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