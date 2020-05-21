، لأول مرة.. حالات التعافي من كورونا بتبوك تتجاوز الحالات النشطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في المملكة 36040 حالة

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا في مدينة تبوك عدد الإصابات النشطة بالفيروس، وذلك منذ ظهور مرض كوفيد 19 في تبوك.

وقد بلغ عدد حالات التعافي حتى إعلان اليوم بمدينة تبوك 336 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 297 حالة ولم تسجل تبوك سوى حالة وفاة واحدة لمقيم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في مؤتمر صحفي، اليوم عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 65077 إصابة، منهم 39% من السعوديين، و61% من غير السعوديين.

وقد بلغ عدد الحالات الحرجة 281 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات، فيما أكدت الصحة في المؤتمر أن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2562 حالة، وإجمالي حالات التعافي 36040 حالة إن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 351 متوفى.تبوك فيروس كورونا الجديد