شاهد.. مقطع تاريخي للملك سعود وجمال عبدالناصر في الجامع الأزهر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثّق مقطع فيديو تاريخي، لحظة الملك سعود "رحمه الله" إلى الجامع الأزهر في مصر. وثّق مقطع فيديو تاريخي، لحظة الملك سعود "رحمه الله" إلى الجامع الأزهر في مصر. وكان معه إبنه الأمير ماجد "رحمه الله " ، وذلك لأداء صلاة الجمعة، إذ كان في استقباله الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر وأعضاء حكومته. ويرجع تاريخ الفيديو إلى شهر رمضان المبارك عام 1386، الموافق 1967.

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