شكرا لمتابعة خبر عن بدء التقديم على مبادرة دعم المواطنين العاملين في توجيه المركبات غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفتح الهيئة العامة للنقل، بدءً من يوم غد، الجمعة، باب التقديم على مبادرة دعم المواطنين العاملين في تطبيقات توجيه المركبات.

ومن المقرر أن تستمر فترة التقديم لمدة أسبوعين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صدرت بهذا الشأن.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تقديم الدعم لمن ينطبق عليهم الشروط، وسيكون مقدار الدعم ممثل في الحد الأدني لرواتب السعوديين، وذلك لمدة 3 أشهر.

يذكر أن المبادرة تأتي ضمن الخطوات الهادفة للتخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد.