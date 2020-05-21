شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تؤكد توفر الأساور الإلكترونية والتطبيقات الذكية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن الأساور الإلكترونية والتطبيقات الذكية وغيرها من الأمور التقنية المتقدمة متوافرة في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن هذه الأساور والتطبيقات متاح للفئات المستفيدة منها.

وعلق، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، حول مدى إمكانية استخدام هذه الأساور في تعقب الحالات المصابة أو المشتبه في إصابات بالفيروس.

وأكد أن القضية ليست في تتبع هذه الحالات، وإنما سيتم الاستفادة هذه التقنيات التكنولوجية الحديثة في تقديم خدمات تفيد في رعاية المستفيدين.