شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تؤكد توفر الأساور الإلكترونية والتطبيقات الذكية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة أن الأساور الإلكترونية والتطبيقات الذكية وغيرها من الأمور التقنية المتقدمة متوافرة في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن هذه الأساور والتطبيقات متاح للفئات المستفيدة منها.
وعلق، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، حول مدى إمكانية استخدام هذه الأساور في تعقب الحالات المصابة أو المشتبه في إصابات بالفيروس.
وأكد أن القضية ليست في تتبع هذه الحالات، وإنما سيتم الاستفادة هذه التقنيات التكنولوجية الحديثة في تقديم خدمات تفيد في رعاية المستفيدين.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تؤكد توفر الأساور الإلكترونية والتطبيقات الذكية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.