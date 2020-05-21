شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط أكبر عملية غش تجاري في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت أمانة محافظة الطائف، من الكشف عن أكبر عملية غش تجاري، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وتمثلت العملية، في تجمّع عمالة وافدة يزيد عددهم على 40 من الجنسية البنجلاديشية، إذ قاموا بتحويل مجمعًا (عبارة عن حوش وبدروم داخل حي سكني) إلى معامل وورش لإعادة ترميم وتنجيد الكنب وبعض الأثاث.

وأوضحت الأمانة أن العمالة الوافدة تقوم بجمع الأثاث التالف وشرائه ومن ثم يعيدون ترميمه وبيعه للمحلات التي تتعاون معهم؛ ومنهم للمواطنين على أنه تصنيع جديد.

وضبط مراقبوا بلدية شرق الفرعية، الموقع بعد مداهمته من قِبَل الشرطة، وتم ضبط الآلات والمعدات المستخدمة، وقطعًا متعددة من الكنب والأثاث القديمة، فيما باشرت فرقة من الدفاع المدني و شركة الكهرباء عملية قطع التيار عن الموقع، بعد مصادرة محتوياته وإغلاقه.

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